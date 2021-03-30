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مسلحون على صلة بداعش يطلقون سراح 18 رهينة شرق الكونغو

07:10 م الثلاثاء 30 مارس 2021
مسلحون على صلة بداعش يطلقون سراح 18 رهينة شرق الكونغو

تنظيم داعش

جوما - (د ب أ)

قال مسؤول في الكونغو اليوم الثلاثاء، إن متشددين أطلقوا سراح 18 شخصًا كانوا قد اختطفوهم في شرق البلاد.

واختطف مسلحون من القوات الديمقراطية المتحالفة المرتبطة بتنظيم "داعش" 25 مدنيًا من قرية كيناما في إقليم بيني في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي.

وقال ممثل المجتمع المدني المحلي جوناس بن كاسومبا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم إطلاق سراح 18 منهم بعد قتال عنيف بين القوات الديمقراطية المتحالفة والقوات الحكومية.

وأضاف أن سبعة أشخاص آخرين ما زالوا محتجزين.

وتنشط أكثر من 100 جماعة مسلحة في شرق الكونغو، ويقاتل كثير منها على الموارد الطبيعية الثمينة للبلاد.

ومن بين تلك الجماعات القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي في الأصل من أوغندا المجاورة.

ووجهت للجماعة اتهامات بقتل آلاف الأشخاص.

داعش الكونغو القوات الديمقراطية مسلحون

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