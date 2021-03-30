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وزیر الشؤون الإسلامیة المالیزي یتوجه للسعودیة للحصول على تفاصیل الحج في ظل كورونا

03:21 م الثلاثاء 30 مارس 2021
وزیر الشؤون الإسلامیة المالیزي یتوجه للسعودیة للحصول على تفاصیل الحج في ظل كورونا

الدكتور ذو الكفل بن محمد البكري

كوالالمبور - أ ش أ

قال وزیر الشؤون الإسلامیة المالیزي ذو الكفل محمد البكري، إنه يعتزم زيارة المملكة العربیة السعودیة خلال شهر أبريل المقبل، للحصول على تفاصیل الإجراءات التشغیلیة الموحدة والمعتمدة لأداء مناسك الحج ھذا العام.

وأفاد ذو الكفل - في تصريح أوردته وكالة أنباء "برنما"- بأن الحكومة الماليزية ستتخذ قراراً بشأن إرسال المالیزیین المقبلین على الحج إلى الأراضي المقدسة فور الانتھاء من تفاصیل الإجراءات التشغیلیة الموحدة.

وقال وزیر الشؤون الإسلامیة المالیزي -في تصریحات للصحفیین عقب تدشین صندوق "واجار" التابعة للمؤسسة الإسلامیة بولایة قدح- "سنرى الإجراءات التشغیلیة الموحدة التي ستعتمدھا المملكة العربیة السعودیة".

یشار إلى الحكومة السعودیة قد أعلنت العام الماضي عن ضوابط وشروط صارمة لأداء مناسك الحج ، على ألا یتجاوز عدد الحجاج 10 الآف شخص بالإضافة إلى الخضوع لفحوصات صحیة قبل الوصول إلى مكة المكرمة والمدینة المنورة.

وفي ھذا العام، أفاد وزیر الصحة السعودي الدكتور توفیق الربیعة، أنه من أحد الشروط الرئیسیة بقبول الحجاج في یولیو المقبل ھي وجوب تلقیھم اللقاح المضاد لفیروس كورونا المستجد (كوفید-19).

هذا المحتوى من

Asha
ذو الكفل محمد البكري ماليزيا مناسك الحج فيروس كورونا
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