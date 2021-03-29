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رئيس فنزويلا يعرض مبادلة النفط بلقاحات كورونا

07:49 م الإثنين 29 مارس 2021
رئيس فنزويلا يعرض مبادلة النفط بلقاحات كورونا

نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلي

ريو دي جانيرو - (د ب أ)

عرض رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو مبادلة النفط باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، في ضوء سرعة ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس والعقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده.

وقال مادورو: "فنزويلا لديها ناقلات نفط، ولديها العملاء الذين يشترون النفط منها، وسوف تخصص جزءا من انتاجها لضمان تلبية جميع احتياجاتها من اللقاحات"، حسبما جاء في بيان.

ولم يوضح مادورو تفاصيل خطة مبادلة النفط باللقاحات.

وتعاني فنزويلا من أزمة سياسية واقتصادية طاحنة. ونظرا لنقص العملات الأجنبية والعقوبات الأمريكية المفروضة عليها، لا تستطيع بالكاد استيراد الأغذية والأدوية والاحتياجات الأساسية اليومية، كما تعاني البلاد من نقص في امدادات البنزين، رغم أن لديها أكبر احتياطي نفطي في العالم.

ويرى مادورو أن فنزويلا أمامها خيار واحد متاح بجانب مقايضة النفط باللقاحات، ألا وهو اقناع البنوك الأمريكية والأوروبية بالافراج عن الأموال الخاصة بحكومة كراكاس المحتجزة لديها بموجب العقوبات، على أن يتم استخدام هذه الأموال لشراء اللقاحات بموجب مبادرة كوفاكس الدولية للقاحات.

وكانت فنزويلا قد رفضت جرعات لقاح أسترازينيكا التي عرضت عليها من خلال مبادرة كوفاكس، ويتراوح عددها من بين 4ر1 و4ر2 مليون جرعة.

نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا لقاحات كورونا فيروس كورونا

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