مقتل 11 في انفجارين في أفغانستان
كابول - (أ ش أ):
قالت وزارة الشرطة الأفغانية اليوم الأحد إن قنبلة في إقليم خوست أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل من ضمنهم خمسة أفراد من مديرية الأمن الوطني (المخابرات).
ونقلت وكالة أنباء خامة برس في نسختها باللغة الإنجليزية عن الوزارة قولها إن الانفجار أصاب ما لا يقل عن ثمانية اشخاص، مشيرة إلى أن دراجة نارية تم تلغيمها قبل نسفها بالقرب من ميدان مجاهد بالمدينة. وتم نقل كل المصابين إلى المستشفى لعلاجهم.
وقالت الوكالة إن انفجارا آخر وقع في إقليم لغمان بعد ظهر اليوم وأسفر عن مقتل ثلاثة من رجال الشرطة بعد انفجار عبوة ناسفة زرعت على جانب طريق.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن أي من الهجومين.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
199364
عدد المصابين
-
152642
عدد المتعافين
-
11845
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
126004849
عدد المصابين
-
101683041
عدد المتعافين
-
2765601
عدد الوفيات
إعلان