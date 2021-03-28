بوتين شعر بآثار جانبية طفيفة للقاح كورونا

وكالات

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الأحد، إن درجة حرارة جسمه لم ترتفع بعد تلقي لقاح كورونا، لكنه شعر بوهن بسيط في اليوم التالي، وأحس لاحقًا بألم بسيط في مكان الحقن، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وأضاف بوتين، في برنامج تلفزيوني: "خلال أول 5 ساعات لم أشعر فعلا بأي شيء. بعد ذلك رفعت يدي اليسرى، حيث تم التطعيم، فشعرت فقط بنوع من عدم الراحة، لم أشعر بأي ألم، لا. عند الضغط على مكان الإبرة أشعر قليلا بذلك. هذه كلها آثار جانبية".

وتابع الرئيس بوتين: "لم أمارس الرياضة لمدة ثلاثة أيام، ولم ألعب الهوكي، ولم أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، ولم أمارس السباحة. في اليوم التالي، قمت بقياس درجة حرارة جسمي وكانت طبيعية، لذلك ذهبت إلى الحمام للاستحمام بمياه متباينة الحرارة.. باردة ثم ساخنة بالتناوب، أنا أقوم بذلك يوميًا"، وأنصحكم بذلك فهو يقوي جهاز المناعة".

ودافع الرئيس الروسي عن قراره بأخذ التطعيم بعيدًا عن الكاميرات يوم الثلاثاء الماضي، قائلاً : "إنه لم يرد أن يقلد زعماء دول أخرى أخذوا التطعيم علانية، ورأى أن مثل هذه الحملات للتطعيم سهل تزويرها حيث يمكن أخذ حقنة فيتامين والزعم بأنها حقنة لقاح".

ولم يفصح بوتين عن أي لقاح من اللقاحات الروسية الثلاثة تناولها، وقال "طبيبي فقط هو الذي يعرف بهذا".