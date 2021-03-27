أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

ارتفاع إصابات كورونا في الولايات المتحدة إلى 30.2 مليون حالة

11:00 م السبت 27 مارس 2021
ارتفاع إصابات كورونا في الولايات المتحدة إلى 30.2 مليون حالة

فيروس كورونا في الولايات المتحدة

واشنطن - (د ب أ)

ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 2ر0% عن نفس الفترة من يوم أمس الجمعة، لتصل إلى 2ر30 مليون إصابة حتى مساء اليوم السبت.

وجاءت الزيادة في الحالات على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية البالغة 2ر0% خلال الأسبوع الماضي، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 66ر3 مليون إصابة، بزيادة طفيفة عن عدد الحالات في الفترة نفسها من يوم أمس.

كما سجلت ولاية نيويورك زيادة بنسبة 7ر0% في عدد الإصابات مقارنة بأمس، ليصل الإجمالي فيها إلى 84ر1 مليون إصابة.

وشهدت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة بتسجيل 225 وفاة.

فيروس كورونا في الولايات المتحدة الولايات المتحدة فيروس كورونا كوفيد19 إصابات كورونا

الخبر التالى:

الصحة الأفغانية تحذر من الموجة الثالثة لكورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 198681

    عدد المصابين

  • 152198

    عدد المتعافين

  • 11804

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل 3 ظواهر جوية حتى الجمعة المقبل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا