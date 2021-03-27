أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

تركيا تسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا

08:03 م السبت 27 مارس 2021
تركيا تسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في تركيا

أنقرة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم السبت، تسجيل 151 وفاة جديدة و30 ألفا و21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حصیلة یومیة ھي الأعلى منذ ثلاثة أشھر.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن إحصائية لوزارة الصحة أن حصيلة الوفيات في البلاد ترتفع بذلك إلى 30 ألفا و923، فيما بلغت حصيلة الإصابات 3 ملايين و179 ألفا و115.

أمّا إجمالي المتعافين، فوصل إلى مليونين و939 ألفا و929 إثر تسجيل 18 ألفا و892 حالة شفاء جديدة.

فيروس كورونا في تركيا فيروس كورونا تركيا كوفيد19
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 198681

    عدد المصابين

  • 152198

    عدد المتعافين

  • 11804

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أول تعليق من "السكة الحديد" على حريق محطة قطار الزقازيق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا