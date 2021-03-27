تركيا تسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا

أنقرة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم السبت، تسجيل 151 وفاة جديدة و30 ألفا و21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حصیلة یومیة ھي الأعلى منذ ثلاثة أشھر.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن إحصائية لوزارة الصحة أن حصيلة الوفيات في البلاد ترتفع بذلك إلى 30 ألفا و923، فيما بلغت حصيلة الإصابات 3 ملايين و179 ألفا و115.

أمّا إجمالي المتعافين، فوصل إلى مليونين و939 ألفا و929 إثر تسجيل 18 ألفا و892 حالة شفاء جديدة.