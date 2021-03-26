أوكرانيا تسجل أكبر حصيلة قتلى للصراع شرقي البلاد منذ الصيف الماضي
كييف - (د ب أ):
قتل أربعة جنود في منطقة الصراع شرقي أوكرانيا، ما يجعل اليوم الجمعة هو الأكثر دموية منذ صيف عام 2020 على الأقل.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الجمعة قولها إن متمردين مدعومين من روسيا كثفوا القصف لمواقع أوكرانية قريبة من قرية بمنطقة دونتسك.
ووفقا للوزارة، أصيب جنديان آخران في الهجمات التي استخدمت فيها قذائف هاون محظورة بموجب اتفاق السلام الموقع عام 2015.
وحصدت الحرب، التي اندلعت بعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من جارتها أوكرانيا عام 2014، أرواح أكثر من 13 ألف شخص.
وبينما تم الإعلان عن محاولة أخرى لوقف إطلاق النار في يوليو الماضي، لم يتم إحراز سوى تقدم طفيف بشأن التوصل لحل دائم منذ اجتماع زعماء أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا في عام 2019.
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