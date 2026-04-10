ترامب: جاهزون لاستئناف الحرب على إيران في حال فشل المفاوضات

كتب : عبدالله محمود

06:11 م 10/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن السفن الحربية جاهزة لاستئناف الحرب على إيران في حال فشل المحادثات التي تخوضها الولايات المتحدة مع إيران.

وأكد ترامب، في تصريحات لشبكة نيويورك بوست الأمريكية، اليوم الجمعة، أن فرص نجاح المحادثات مع إيران ستتضح خلال نحو 24 ساعة.

وأشار ترامب، إلى أن السفن الحربية يجري تزويدها بأفضل الذخائر لاستئناف الضربات في حال فشلت محادثات باكستان.

وأوضح ترامب، أن الولايات المتحدة بصدد إعادة تجهيز السفن بأفضل الأسلحة، حتى أفضل مما استخدمته سابقًا في تدمير إيران.

وذكر ترامب أن "الولايات المتحدة نتعامل مع أشخاص إيرانيين لا نعرف إن كانوا يقولون الحقيقة أم لا.. لأنهم يقولون أمامنا إنهم سيتخلصون من الأسلحة النووية ثم يقولون للصحافة إنهم سيخصبون اليورانيوم".

كما أكد ترامب، أن إعادة فتح مضيق هرمز عنصر أساسي في أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

اتفاق وقف النار الشرق الأوسط حرب إيران إيران وأمريكا محادثات باكستان 

فيديو قد يعجبك



إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاق التجاري مع إسرائيل
شئون عربية و دولية

إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاق التجاري مع إسرائيل
من 665 لـ 805 ألف جنيه.. كيف تغيرت أسعار أريزو 5 بعد 3 زيادات متتالية
أخبار السيارات

من 665 لـ 805 ألف جنيه.. كيف تغيرت أسعار أريزو 5 بعد 3 زيادات متتالية
42 مصابًا.. ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس قنا الصحراوي
أخبار المحافظات

42 مصابًا.. ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس قنا الصحراوي
"يتكون من7 آلاف غرفة".. 10 صور ومعلومات عن أكبر فندق في العالم
علاقات

"يتكون من7 آلاف غرفة".. 10 صور ومعلومات عن أكبر فندق في العالم
رحلت وهي تساعد والدها.. ماكينة عجين تنهي حياة الطفلة "مي" داخل مخبز بالمنيا
أخبار المحافظات

رحلت وهي تساعد والدها.. ماكينة عجين تنهي حياة الطفلة "مي" داخل مخبز بالمنيا

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تحركت أسعار الذهب عالميا ومحليا خلال أسبوع؟
كواليس اتصال "متوتر".. ترامب يضغط على نتنياهو قبل إعلان مفاوضات لبنان