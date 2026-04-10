قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن السفن الحربية جاهزة لاستئناف الحرب على إيران في حال فشل المحادثات التي تخوضها الولايات المتحدة مع إيران.

وأكد ترامب، في تصريحات لشبكة نيويورك بوست الأمريكية، اليوم الجمعة، أن فرص نجاح المحادثات مع إيران ستتضح خلال نحو 24 ساعة.

وأشار ترامب، إلى أن السفن الحربية يجري تزويدها بأفضل الذخائر لاستئناف الضربات في حال فشلت محادثات باكستان.

وأوضح ترامب، أن الولايات المتحدة بصدد إعادة تجهيز السفن بأفضل الأسلحة، حتى أفضل مما استخدمته سابقًا في تدمير إيران.

وذكر ترامب أن "الولايات المتحدة نتعامل مع أشخاص إيرانيين لا نعرف إن كانوا يقولون الحقيقة أم لا.. لأنهم يقولون أمامنا إنهم سيتخلصون من الأسلحة النووية ثم يقولون للصحافة إنهم سيخصبون اليورانيوم".

كما أكد ترامب، أن إعادة فتح مضيق هرمز عنصر أساسي في أي اتفاق لوقف إطلاق النار.