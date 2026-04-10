في كتابه «ميتافيزيقا السعادة الحقيقية» (صفحة 7، الجبيل، 2021)، يسرد الفيلسوف الفرنسي آلان باديو رحلته الفلسفية، بدءًا من كتابه الرئيسي الأول «نظرية الذات»، الذي نُشِر عام 1982، ويضم محتوى ندواته التي عقدها من يناير 1978 إلى يونيو 1979. أعقب كتابه «العظيم» الأول، «الوجود والحدث» (1988، 560 صفحة)، بعد 18 عامًا، المجلد الثاني «منطق العوالم» (2006، 630 صفحة). تستمر الرحلة، وهذا الكتاب الصغير الذي لا يتجاوز 120 صفحة، يسرد المسار الذي قطعه ويرسم ملامح الخطوة التالية. نشر باديو المجلد الثالث «حضور الحقائق» في يناير 2017، ليكمل النظام الذي كان يطوره خلال رحلته الفلسفية، والذي «يؤثر، من بين أمور أخرى، على كل ما يحدث للفرد عندما يدمج نفسه في عملية الحقيقة، عندما ينغمس في الفكرة» (ص 57).

في هذا الكتاب الذي ترجمه د. محمد كرّاي العويشاوي، يُطلق باديو على المفكرين الذين يتمتعون بفكر أكثر انفتاحًا واتساعًا من الفكر الكلاسيكي اسم «المناهضين للفلاسفة». وهو يُعزز نفسه ويُقويها في مواجهة الشك الذاتي وانتقادات الآخرين لنهجه الكلاسيكي من خلال دمجهم في نظامه. ويمكن الإشادة بباديو لاستعداده لأخذ هؤلاء «المناهضين للفلاسفة» على محمل الجد، على الرغم مما يبقى كلاسيكيًا في مشروعه. «سأتحدَّث عن مناهضة الفلسفة... باسكال، روسو، كيركغارد، نيتشه، فيتغنشتاين، لاكان. هؤلاء المناهضين للفلاسفة... ضروريون لنا، حتى لا تتحوّل كلاسيكيتنا إلى أكاديمية، وهي العدو الرئيسي للفلسفة، وبالتالي للسعادة: في الواقع، الشعور الذي يمكن من خلاله التعرف على الخطاب الأكاديمي بشكل قاطع هو الملل». (ص 22).

في هذا العمل المضغوط والمكثف فكريًا، ينتقد باديو الفهم المعاصر للسعادة كحالة ذاتية مرتبطة بالمتعة الشخصية أو الرضا أو المكاسب المادية. وبدلًا من ذلك، يعيد تعريف السعادة باعتبارها مسعى أخلاقيًا وجماعيًا مرتبطًا بعمق بالحقائق الكونية والأحداث التحويلية.

تبدأ حجة باديو بنقد المفهوم الفردي والاستهلاكي للسعادة الذي يهيمن على المجتمع الحديث. وهو يرى هذا التفسير الضحل على أنه تسليع لتجربة إنسانية عميقة، يختزل السعادة إلى شعور عابر بالراحة يتحقق من خلال الاستهلاك أو أيديولوجيات المساعدة الذاتية أو التدخلات العلاجية. ووفقًا لباديو، فإن هذا النهج يصرف الانتباه عن الأبعاد الأعمق للسعادة التي تظهر عندما ينخرط الأفراد في تجارب ذات مغزى وقائمة على الحقيقة.

يرى آلان باديو أن «السعادة هي العلامة المؤكدة لكل نفاذ إلى الحقائق» (ص 119) و«ليست السعادة بديلًا عن القفضيلة، وإنما هي الفضيلة عينها» كما يقول سبينوزا. وبحسب باديو، فإن «هناك تقليد عظيم لحكمة أزلية مفادها أنه على الإنسان أن يكيّف رغباته مع الواقع عِوض أن ينزع إلى تكييف الوقائع وفق رغبته. من هذا المنظور، يبدو أن هناك ما يشبه قدرًا –fatum– للواقع، أن السعادة القصوى التي تقدر الإنسانية على بلوغها تكمن في القبول الهادئ بما لا مناص منه» (ص 61).

من الأمور المحورية في فلسفة باديو مفهوم إجراءات الحقيقة. وهي عمليات تولد من الأحداث التحويلية في مجالات مثل الحُب والسياسة والفن والعلم. هذه الأحداث تعطل الوضع الراهن وتكشف عن إمكانات جديدة للفكر والعمل. بالنسبة لباديو، لا تتعلق السعادة بالرضا السلبي، بل بالتزام نشط وغالبًا ما يتطلب التزامًا بهذه الحقائق. هذا الالتزام -الذي يسميه الإخلاص- يتطلب من الأفراد المثابرة في السعي وراء الحقيقة حتى عندما ينطوي ذلك على صراع أو عدم يقين أو تضحية. تنشأ السعادة الحقيقية، من وجهة نظره، من هذا الالتزام بالقيم العالمية والمسعى الإنساني الأوسع لخلق عالم أفضل. بل إنه يقول إن «السعادة الحقيقية هي الاستمتاع بالأشكال الجديدة للحياة» (ص 119)، ويشدد على أنه «لا سعادة إلا لذَات؛ ذلك أنها لا تكون إلا لفرد يقبل أن يتحوّل إلى ذات» (ص 119).

ويؤكد باديو أيضًا الطبيعة الجماعية للسعادة، كما يرى أن «السعادة هي هوى الحياة الحقّة» (ص 119). وخلافًا للتركيز الفردي للتفسيرات الحديثة، يجادل باديو بأن السعادة لا يمكن اختزالها في الرضا الشخصي، بل يجب فهمها في علاقتها بالخير الجماعي. وبالاعتماد على التأثيرات الماركسية والوجودية، يسلط الضوء على أهمية المجتمع والتضامن والمثل العليا المشتركة في تحقيق السعادة الحقيقية. ويعيد هذا المنظور توجيه القارئ نحو المسؤولية الأخلاقية وإمكان التحول المجتمعي من خلال الالتزام العالمي.

ويمكن الحديث عن نقد باديو للعوالم اللامتناغمة، تلك العوالم الخالية من النغمية العاطفية، حيث يعيد التأكيد على نقد دولوز وغاتاري للتأمل باعتباره يدير ظهره للكثافة. من المثير للاهتمام أن نرى باديو يعمل بجد ليصبح فيلسوفًا للرغبة، والعاطفة، والصيرورة، والكثافة، بعد أربعين عامًا من دولوز وليوتار.

يحاول باديو، في صياغاته لحكمة الحياة، استيعاب تعاليم ما يُسمى بـ«مناهضي الفلسفة»، وهم مُعلِّمو الفلاسفة، الذين «يُعلِّموننا أن كل ما له قيمة حقيقية يُكتسب... من خلال أثر، معيش وجوديًا، لقطيعة مع مسار العالم» (ص 20). ولا شك أنه يحاول استيعاب دولوز أيضًا. لكن هذه النزعة المناهضة للفلسفة، التي يُطلق عليها دولوز وغاتاري «إيقاف العالم»، تُوازنها فورًا في نظام باديو حتمية الشمولية: «إن الرغبة الأساسية للفلسفة هي التفكير في الشمولية وإدراكها... لأن السعادة التي ليست شاملة... ليست سعادة حقيقية» (ص 24).

«في هذا الالتزام الفكري، يبقى نصيب الصدفة غير قابل للمحو» (ص 24). يُولي بعض الفلاسفة المعاصرين، مثل بول فييرابند وجيل دولوز، أهمية أكبر للصدفة والظروف غير المتوقعة. ففي مقال يحمل عنوانًا ساخرًا «لستُ فيلسوفًا»، ينتقد فييرابند المنهجية التقليدية، مُعلنًا: «لم أخترع الآراء التي أحملها، بل التقطتها صدفة من الصحف والمسرحيات والروايات والمناقشات السياسية، وحتى من كتب الفلسفة بين الحين والآخر». ويستخدم دولوز الفكرة نفسها، بل والمصطلح نفسه، وهو «اكتساب» الأفكار عن طريق الصدفة. إلا أن كلاهما يرفض أولوية «الشمولية».

ومع ذلك، يتفق باديو مع دولوز وفييرابند في هذه النقاط، ويمكن اعتباره أيضًا ردًا على فلسفة فرانسوا لارويل غير التقليدية. ويدّعي باديو أنه ليس فيلسوفًا «أكاديميًا» بالمعنى الجوهري. تعتمد منهجية باديو على عدم الانخراط: فهو يستبعد مناهضي الفلسفة من الفلسفة، ثم يعيد استيعابهم. ومع ذلك، فهو يتعلم منهم. بعض الفلاسفة لا يفعلون ذلك حتى.

واستكمالًا لهذا النهج الديلوزي، يقدِّم باديو فلسفته عن السعادة الحقيقية كفلسفة رغبة. ويزعم أنه «يستقي من الشعر» فكرة أن الفلسفة «الموجهة نحو عالمية السعادة» لها أربعة أبعاد أساسية: الثورة، والمنطق، والشمولية، والمخاطرة. ووفقًا لباديو، فإن هذه المكونات الأربعة لرغبة الفيلسوف هي أيضًا المكونات الأربعة لرغبة الثورة.

إلا أن المجتمع الحديث يضع عقبات كثيرة في طريق هذه الرغبة، فيقمعها ويقوِّضها أيديولوجيًا: «يمارس العالم المعاصر... ضغطًا سلبيًا قويًا على الأبعاد الأربعة لهذه الرغبة» (ص 25).

بالنسبة له، فإن المكونات الأربعة للرغبة الحقيقية، «الرغبة الفلسفية في ثورة الوجود» (الثورة، والمنطق، والشمولية، والمخاطرة) تواجه أربعة عوائق: هيمنة التجارة، والتواصل، والمال، والتخصص، «كلها مقيدة ذاتيًا بحسابات الأمن الشخصي» (ص 48).

ثمة توازن يمكن إيجاده بين عنصري التمرد والمخاطرة، اللذين يُجسِّدان الفوضى، وبين المنطق والشمولية، اللذين يُجسِّدان النظام. ورغم وجود عناصر غير أكاديمية أو فوضوية، فإن «كلاسيكية» باديو تُعطي الأولوية للنظام، حتى وإن كان نظامه، كما سنرى، غير حتمي.

يربط باديو بين مختلف الموضوعات المناهضة للفلسفة، كالصدفة والمخاطرة والحرية والتغيير، ومفهوم النفي: «يمكن القول إنني أسعى، من أحد طرفي مسعاي الفلسفي إلى الآخر... إلى تأمل في النفي. إنني ببساطة أحاول شرح إمكانية التغيير، وإمكانية الانتقال من نظام قوانين معين للواقع إلى نظام آخر، عبر بروتوكول الحقيقة وموضوعها. وهكذا، فأنا أنخرط في الفكر الجدلي، وفي نظرية جدلية للسعادة، وهي النفي المتناقض للحدودية بواسطة اللانهائية الكاملة» (ص 102)؛ لذا، يستطيع باديو أن يقول إن فكره يُجسِّد جدلية بلا حتمية: «بما أن فكري الجدلي يتضمن عنصر الصدفة، فهو غير حتمي» (ص 102).

يرى باديو أن الفلسفة تقوم على قناعة وجود الحقائق وعلى تجربة المشاركة فيها. يؤمن بهوية الفيلسوف، لكنه يسعى إلى إضفاء الطابع الديمقراطي عليها من خلال مفهوم «رغبة الفلسفة» الذي يتبناه. يتحدث عن حاجة الفيلسوف إلى إحداث «قطيعة مع مسار العالم»، وبالتالي ضمنيًا سلوك طريق العزلة والمعاناة، لكنه يصر أيضًا على ضرورة «الاندماج» في الحقائق لكي يكون المرء ذاتًا ويدرك السعادة.

يمكن تسمية هذا المسار بمسار التفرّد (يونغ) أو مسار التذويت Subjectification (دولوز)، لكنه ليس ذلك النوع من العمليات المبهجة التي يتصورها الكثيرون. فمن وجهة نظر يونغ، يمرّ المرء في عملية التفرّد بتجارب متكررة، لا تقتصر على الصعوبة والفشل فحسب، بل تشمل التفكيك والتحلل؛ لذا، فإن «القطيعة» هي الأهم، متجاوزةً بكثير عملية الاندماج. تكمن المشكلة مع باديو في أنه يُعطي الأولوية في نهاية المطاف للاندماج والتخلي عن الحرية المكتسبة خلال عملية القطيعة، وللانضمام إلى حركة ملتزمة بحقيقة ما، على حساب التفرّد. لهذا السبب، يُفضّل قراءة باديو دون الهوية التي يفرضها هو نفسه. بهذه الطريقة، يمكن استخدام أفكاره وصياغاته بحرية أكبر كمادة خام، واستنباطها من سياقها المحدود، واستخدامها لتحفيز فكر وعمل جديدين.

وعلى الرغم من أن الكتاب موجز نسبيًا، فإنه يتطلب جهدًا كبيرًا لفهم أفكاره بالكامل، مما يجعله كتابًا صعب القراءة، خاصة لمن ليس على دراية بالإطار الفلسفي لباديو.