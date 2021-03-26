رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي يشهد موجة كورونا الثالثة

بروكسل-(أ ش أ):

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يشهد بداية الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت لاين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع تشارلز ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، في إطار قمة رؤساء دول الاتحاد، وفق ما نشره الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة - "نحن في بداية موجة ثالثة في أوروبا.. ففي العديد من الدول الأوروبية الأعضاء، تتزايد الإصابات مرة أخرى، ويرجع ذلك في الغالب إلى سلالة بي.1.1.7 المتحورة من كورونا والموجودة الآن بشكل أساسي في كل دولة من الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

واستدركت قائلة "إنه من حسن الحظ، يظل معدل الوفيات أقل من انتشار الفيروس، مما يسلط الضوء على أهمية التطعيم السريع ضد الفيروس التاجي لمعظم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا".

وتابعت فون دير لاين قائلة: "لكن بشكل عام، فإن الوضع مقلق للغاية".

وأفادت رئيسة المفوضية الأوروبية بأن مكافحة الوباء بالطبع أيضًا أحد الموضوعات التي تناولها المجلس الأوروبي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مضيفة في هذا الصدد "لقد كنا بالفعل سعداء بهذا التبادل لوجهات النظر، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هما منتجين رئيسيين للقاحات المضادة لفيروس كورونا".

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الولايات المتحدة شريك مهم وقيِّم للاتحاد الأوروبي، نريد تشكيل اتحاد أوروبي وأمريكي جديد ليس فقط لمواجهة التحديات العالمية، ولكن أيضًا لاغتنام فرص عصرنا.