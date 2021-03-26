المكسيك تتلقي 1.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا من أمريكا

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

غرد وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرارد، عبر موقع "تويتر" اليوم الخميس أن الولايات المتحدة سترسل 5ر1 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى المكسيك يوم الأحد المقبل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتم الإعلان عن خطة تصدير اللقاحات الأمريكية الأسبوع الماضي بالتزامن مع إعلان أن المكسيك ستتخذ إجراءات صارمة ضد تدفق المهاجرين على الحدود الأمريكية.

وتم حتى الآن إعطاء إجمالي 93ر5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد- 19 في المكسيك، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في المكسيك بـ 199 ألفا و455 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 6ر2 سنة لتطعيم 75 % من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت عملية التطعيم ضد كورونا في المكسيك قبل حوالي 13 أسبوعا في البلاد.