أكثر الكلمات إنتشاراً

سفينة قناة السويس العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

المكسيك تتلقي 1.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا من أمريكا

12:25 ص الجمعة 26 مارس 2021
المكسيك تتلقي 1.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا من أمريكا

لقاح أسترازينيكا

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

غرد وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرارد، عبر موقع "تويتر" اليوم الخميس أن الولايات المتحدة سترسل 5ر1 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى المكسيك يوم الأحد المقبل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتم الإعلان عن خطة تصدير اللقاحات الأمريكية الأسبوع الماضي بالتزامن مع إعلان أن المكسيك ستتخذ إجراءات صارمة ضد تدفق المهاجرين على الحدود الأمريكية.

وتم حتى الآن إعطاء إجمالي 93ر5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد- 19 في المكسيك، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في المكسيك بـ 199 ألفا و455 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 6ر2 سنة لتطعيم 75 % من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت عملية التطعيم ضد كورونا في المكسيك قبل حوالي 13 أسبوعا في البلاد.

لقاح أسترازينيكا المكسيك لقاح كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

الاتحاد الأوروبي: تصدير 21 مليون جرعة لقاح إلى المملكة المتحدة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 198011

    عدد المصابين

  • 151765

    عدد المتعافين

  • 11768

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:48 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا