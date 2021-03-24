وزير يمني: تباكي الحوثيين على الوضع الإنساني محاولة لخداع المجتمع الدولي

اليمن - (أ ش أ)

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن تباكي قيادات مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، على الملف الإنساني في اليمن، مزايدة سياسية وإعلامية ومحاولة بائسة لتضليل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وتقويض لجهود الدول الشقيقة والصديقة لحل الأزمة بطريقة سلمية، وإطالة عمر الانقلاب الذي يدفع ثمنه ملايين اليمنيين‏.

وحمل الإرياني، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الأربعاء، مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن على خلفية الانقلاب والحرب التي فجرتها، وتعطيل مؤسسات الدولة ونهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، ووقف مرتبات الموظفين، وانهيار الاقتصاد الوطني والخدمات العامة، وشلل القطاع الخاص، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة‏.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي قصفت المنازل والأحياء السكنية في مختلف المدن اليمنية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وقطعت الطرق الرابطة بين المحافظات، وفرضت حصارا منذ 6 أعوام على محافظة ومدينة تعز، التي تشكل أكبر تجمع سكاني، وعرقلت عمل المنظمات الإنسانية والإغاثية.

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي أفشلت كل جولات مفاوضات السلام، وماطلت دون تنفيذ اتفاق السويد بشأن الوضع في الحديدة ورفع الحصار عن تعز وتبادل الأسرى والمختطفين، وكل المبادرات التي عرضت لإعادة فتح مطار صنعاء وتشغيل ميناء الحديدة مقابل ذهاب عائداته لحساب في البنك المركزي ودفع مرتبات الموظفين‏.

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي بإدراك هذه الحقائق وممارسة الضغط على مليشيا الحوثي للاستجابة للمبادرة التي أطلقها الأشقاء في السعودية ورحبت بها الحكومة اليمنية، والانصياع لمتطلبات السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث، ووضع حد للمعاناة الإنسانية لملايين اليمنيين.