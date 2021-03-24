بريطانيا تبدأ تطعيم الأطفال بلقاح كورونا اعتبارًا من أغسطس المقبل

لندن - أ ش أ

كشفت صحيفة "التليجراف" البريطانية، النقاب عن بدء تطعيم الأطفال في المملكة المتحدة باللقاح المضاد لفيروس كورونا اعتبارا من شهر أغسطس المقبل.

وأشارت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار خطط الحكومة البريطانية الرامية لحصول الشعب البريطاني على أكبر قدر ممكن من المناعة من فيروس كورونا.

ووفقا للتليجراف، تنتظر الحكومة البريطانية نتائج بعض الدراسات حول لقاحات كورونا، للتأكد من أن الجرعات ستكون آمنة وفعالة على الأطفال، وذلك قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأن تطعيمهم بلقاحات كورونا.

وتهدف تجارب لقاح الأطفال ضد فيروس كورونا إلى تحديد ما إذا كانت اللقاحات يمكنها أن تحمي الأطفال من الإصابة بالمرض إذا تعرضوا للفيروس.

وسيختبر الباحثون اللقاحات على فئة المراهقين أولاً ثم يشقون طريقهم وصولاً إلى الفئات العمرية الأصغر، والتي قد تحتاج إلى جرعات مختلفة.

ويعاني بعض الأطفال الذين أصيبوا بفيروس كورونا من متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة لدى الأطفال، وهو عرض نادر الحدوث ولكن يمكنه أن يسبب مرضاً شديداً لدى البعض.

وفي الوقت الحالي، لقاحات كورونا المصرح بها في بريطانيا والولايات المتحدة متاحة فقط للبالغين، باستثناء لقاح "فايزر- بيو إن تك"، المصرح به للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً أو أكثر.

جدير بالذكر أن شركة فايزر واكسفورد وموديرنا شددوا على أن جرعات اللقاحات للبالغين فحسب، نظرا لأن الدراسات الأولية لم تشمل الأطفال مطلقًا، على الرغم أنه لا يوجد ما يشير إلى اصابتهم بمضاعفات جراء جرعات اللقاح .