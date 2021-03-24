البرازيل تسجل 3 آلاف وفاة بكورونا في أعلى حصيلة يومية

برازيليا - (د ب أ)

سجلت البرازيل نحو ثلاثة آلاف وفاة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية، في الوقت الذي تشهد البلاد فيه أرقاما قياسية على مدار الشهر، بينما بلغت الحالات المؤكدة أكثر من 82 ألفًا في الفترة نفسها، وفقًا للمجلس الوطني لأمناء الصحة في البرازيل "كوناس".

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أنه تم إعطاء 3ر16 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في البرازيل حتى أمس الثلاثاء.

وبحسب البيانات المعلنة، يُقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بنحو 482 ألفا و413 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين 7ر1 عام.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في البرازيل قبل نحو تسعة أسابيع.

ومضى عام وثلاثة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل.