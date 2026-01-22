ناطحات سحاب وحدائق عامة.. ترامب يستعرض مخططات "غزة الجديدة"- صور

كشف جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره، عن الملامح التفصيلية لـ "الخطة الرئيسية لغزة"، خلال حفل إطلاق "مجلس السلام" في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.

واستعرض كوشنر، رؤية تحول غزة من منطقة دمار إلى مركز اقتصادي عالمي ووجهة سياحية، عبر مخططات هندسية تعيد تشكيل الجغرافيا العمرانية للقطاع.

وخلال عرض توضيحي، ظهرت خلف كوشنر شرائح ضوئية تضمنت خريطة مفصلة لمستقبل القطاع، مقسمة إلى أربع مراحل تنفيذية تبدأ من رفح جنوبا، مرورا بخان يونس، ووصولا إلى مدينة غزة شمالا.

وتميز المخطط بكتل لونية تحدد طبيعة الاستثمار؛ إذ خُصصت المناطق باللون الوردي الفاتح على الشريط الساحلي للقطاع، لإنشاء منطقة سياحية فاخرة تضم 180 برجا وناطحة سحاب، في مشهد يحاكي "الريفييرا".

أما اللون الأصفر، فيحدد مخططا لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية دائمة بمواصفات حديثة. فيما يحدد اللون الأخضر مساحات واسعة من الحدائق والمزارع والمرافق الرياضية.

إلى جانب ذلك، تضمن المخطط مساحات لـ"مراكز بيانات المجمع الصناعي" والتصنيع المتقدم، لربط غزة بالاقتصاد الرقمي العالمي.

سلط العرض الضوء على ما أسماه "رفح الجديدة"، التي ستضم وفق المخطط أكثر من 200 مركز تعليمي، و75 مرفقا طبيا، وأكثر من 180 مركزا ثقافيا ودينيا ومهنيا.

وتميزت التصاميم المعروضة لهذه المرافق بـ"ناطحات سحاب بيضاء ملتوية" وطرق سريعة واسعة، في مشهد يعكس فيديو تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي العام الماضي، ظهر فيه ترامب والملياردير إيلون ماسك وسط قطاع غزة وقد تحول إلى منطقة فائقة الحداثة.

من جانبه، صعد الرئيس دونالد ترامب إلى المنصة مشيدا بالخطة. وقال: "أنا في الأصل رجل عقارات، والموقع هو كل شيء.. غزة قطعة أرض جميلة على البحر، ويمكن أن تصبح مكانا عظيما إذا تم استثمارها بالشكل الصحيح".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "سيكون الأمر رائعا للغاية.. الناس الذين يعيشون في فقر مدقع الآن يمكن أن ينعموا بحياة رغيدة، وكل شيء يبدأ بالموقع".

وأوضح كوشنر، أن الخطة تقوم على مبدأ "بعض عمليات الهدم يتبعها إنشاء غزة جديدة"، مؤكدا أن الهدف هو تحقيق "التوظيف الكامل" بنسبة 100% وإتاحة الفرص للجميع.

وردا على المشككين، قال صهر الرئيس الأمريكي: "سألنا الناس ما هي خطتنا البديلة؟ لم تكن لدينا خطة بديلة، بل كانت لدينا خطة واحدة.. كنا سننفذها على مراحل كما تُبنى المدن الحديثة التي تضم الملايين خلال ثلاث سنوات".

ودعا كوشنر لخفض التصعيد، قائلا: "أرى الكثير من الأشخاص يحاولون التصعيد.. اهدؤوا لمدة 30 يوما فقط. كنت أعتقد أن الحرب انتهت، فلنبذل قصارى جهدنا للعمل معا".