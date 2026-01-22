إعلان

بوتين يؤكد عدم اهتمامه بـ"جرينلاند" ويقدر سعرها بمليار دولار

كتب : محمود الطوخي

04:23 م 22/01/2026

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، أن مسألة ملكية جزيرة جرينلاند لا تهم موسكو على الإطلاق، داعيا الولايات المتحدة والدنمارك لحل الأمر فيما بينهما.

مع ذلك، قدّر بوتين قيمة الصفقة المحتملة للاستحواذ على الجزيرة بنحو مليار دولار، مستحضرا سوابق تاريخية لبيع الأراضي.

وفي أول تعليق علني له على الموضوع خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، انتقد بوتين الدنمارك، قائلا: "لطالما تعاملت كوبنهاجن مع جرينلاند كمستعمرة، وكانت قاسية للغاية، إن لم تكن وحشية تجاهها".

واستند الرئيس الروسي في تقديره للسعر إلى سوابق تاريخية، مثل بيع روسيا لألاسكا عام 1867 مقابل 7.2 مليون دولار، وبيع الدنمارك لجزر العذراء لواشنطن عام 1917.

وبحساب معدلات التضخم وأسعار الذهب وحجم الجزيرة، قدر بوتين أن الشراء قد يكلف واشنطن حوالي مليار دولار، معلقا: "أعتقد أنهم قادرون على تحمل ذلك.. وسيحلون الأمر فيما بينهم".

وتراقب موسكو "بفرحة بالغة" اتساع الفجوة بين واشنطن وأوروبا بسبب طموحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم تراجعه في دافوس عن التهديد بالقوة.

