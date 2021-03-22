أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

السودان يدعو إثيوبيا لقبول الوساطة الرباعية بشأن سد النهضة

02:27 م الإثنين 22 مارس 2021
السودان يدعو إثيوبيا لقبول الوساطة الرباعية بشأن سد النهضة

سد النهضة

الخرطوم - (د ب أ):

دعا وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس اليوم الاثنين دولة إثيوبيا إلى قبول الوساطة الرباعية للوصول لاتفاق عادل وقانوني يرضي الدول الثلاث بشأن سد النهضة .

وأكد عباس، في تصريحات اليوم أوردتها الوكالة السودانية للأنباء(سونا) خلال الاحتفال باليوم العالمي للمياه الذي يصادف 22 آذار/مارس من كل عام ، أهمية الوساطة الرباعية تتمثل في تقريب وجهات النظر، معربا عن دهشته من اعتراض اثيوبيا للوساطة الرباعية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي وامريكا والاتحاد الأفريقي.

وأوضح أن السودان منذ العام الماضي طالب بإعطاء فرصة لخبراء الاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر ولكن دولة اثيوبيا رفضت هذا المقترح.

وأوضح الوزير عباس أن وزارة الري حريصة على توفير مياه الري للزراعة عبر تأهيل قنوات الري بالمشاريع المختلفة، مؤكداً على أهمية زيادة رسوم المياه والبالغة حاليا 1% من تكلفة الزراعة لتحسين تشغيل مياه الزراعة.

يذكر أن وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، أعلنت أن الملء الثاني للسد سيمضي كما هو مخطط له وأن بناء سد النهضة الإثيوبي وصل إلى 79٪.

يشار إلى أن مصر والسودان تطالبان باتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

سد النهضة إثيوبيا السودان ياسر عباس

الخبر التالى:

مقاتلتان تايوانيتان تصطدمان في الجو.. وفقدان طيار
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 195418

    عدد المصابين

  • 149934

    عدد المتعافين

  • 11598

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة: أولوية في تطعيم العاملين بـ 3 قطاعات بلقاح كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا