جونز هوبكنز : إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 123 مليونا و160 ألفا و171 حالة

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 123 مليونا و160 ألفا و171 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و715 ألفا و80 حالة.مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس حول العالم يبلغ حاليا 69 مليونا و781 ألفا و922 حالة.

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