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الصحة السعودية: قدمنا أكثر من 3 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا حتى الآن

02:43 ص الأحد 21 مارس 2021
الصحة السعودية: قدمنا أكثر من 3 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا حتى الآن

أرشيفية

الرياض - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة السعودية أنه تم تقديم أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا حتى الآن.

وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر يوم السبت "أن إعطاء الجرعات تم عبر أكثر من (500) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة".

ودعت الوزارة المواطنين إلى التسجيل للحصول على اللقاح عبر تطبيق صحتي.

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