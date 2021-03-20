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تقارير: مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء إطلاق نار في ملهى ليلي بالولايات المتحدة

05:48 م السبت 20 مارس 2021
تقارير: مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء إطلاق نار في ملهى ليلي بالولايات المتحدة

الشرطة الأمريكية

وكالات:

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، مقتل شخص وإصابة 5 آخرين، جراء إطلاق نار وقع في ملهى ليلي بمدينة دالاس الأمريكية.

وأوضحت أن الضحية المتوفاة امرأة، متأثرة بجراحها جراء إطلاق النار.

وقالت إن الخمسة الآخرين لا يزالون في الرعاية الطبية، في ظروف تتراوح بين مستقرة إلى حرجة.

الشرطة الأمريكية إطلاق نار ملهى ليلي أمريكا جريمة قتل

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