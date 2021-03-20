تقارير: مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء إطلاق نار في ملهى ليلي بالولايات المتحدة
وكالات:
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، مقتل شخص وإصابة 5 آخرين، جراء إطلاق نار وقع في ملهى ليلي بمدينة دالاس الأمريكية.
وأوضحت أن الضحية المتوفاة امرأة، متأثرة بجراحها جراء إطلاق النار.
وقالت إن الخمسة الآخرين لا يزالون في الرعاية الطبية، في ظروف تتراوح بين مستقرة إلى حرجة.
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