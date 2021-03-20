بايدن: انسحابنا من أفغانستان بحلول الأول من مايو "لن يكون قرارًا سهلًا"

واشنطن- (أ ش أ):

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن ان اتخاذ قرار بسحب ما تبقى من القوات الأمريكية من افغانستان بحلول الاول من مايو القادم " لن يكون قرارا سهلا ".

وتوقع بايدن فى مقابلة أجرتها معه شبكة / ايه بى سى نيوز / الاخبارية الأمريكية ان يحتاج الأمر الى مزيد من الوقت لاتخاذ قرار طالما بقيت عملية بناء السلام هناك متعثرة .

وأشارت الشيكة الامريكية الى ان العمل على سحب القوات الامريكية من افغنستان ربما يكون الموضوع الوحيد محل الاتفاق بين ادارة بايدن الديمقراطية الحالية وادارة سلفه ترامب الجمهورية السابقة، حيث أن كلا الرئيسين مقتنع بضرورة استعادة الجنود الأمريكيين البالغ عددهم 2500 جندى من افغانستان الى أرض الوطن.

تجدر الاشارة الى ان 13 ألفا من قوات الجيش الامريكى كانت تعمل فى افغانستان طيلة الأعوام العشرين الماضية سعيا الى مكافحة الارهاب ولجم المسلحين المتشددين و بناء دولة مستقرة هناك ذات نظام ديمقراطى ، كما اعتمدت قوات حلف شمال الاطلنطى فى أفغانستان والبالغ قوامها سبعة آلاف مقاتل بصورة اساسية على الدعم العسكرى الامريكى لها طيلة الأعوام الماضية .

ورغم قيام الادارات الأمريكية المتعاقبة بعمليات سحب جزئى متدرجة للقوات الأمريكية العاملة فى افغانستان ، إلا أن هدف مكافحة الارهاب فى أفغانستان ظل هاجسا وهدفا استراتيجيا امام مخططى الدفاع والسياسة الخارجية الأمريكيين طيلة الأعوام التسعة عشرة الماضية التى لقى فيها 2500 جندى امريكى مصرعهم فى افغانستان واصيب 21 الفا اخرين فى العمليات العسكرية هناك، وهو ما جعل ملف بقاء القوات الأمريكية فى مسارح العمليات الافغانية الوعرة قضية اجتماعية وإنسانية وسياسية شائكة داخل المجتمع الأمريكى و تحديا لكل ساكنى البيت الأبيض من الرؤساء الأمريكيين.​