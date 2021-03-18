الصحة العالمية: قلقون من تفشي كورونا في البلقان ووسط أوروبا

جنيف- أ ش أ:

أعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها من تفشي فيروس كورونا المستجد في دول البلقان ووسط أوروبا.

وقالت مديرة الطوارئ فى مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا كاثرين سمولوود، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، الخميس: "نشعر بقلق بشكل خاص حيال الوضع الوبائي في البلقان، وفي العديد من الدول الأخرى في أنحاء وسط أوروبا"، مشيرة إلى أن الوفيات والحالات التي تستدعي النقل إلى المستشفيات في المنطقتين تعد الأعلى على مستوى العالم.