البيت الأبيض: روسيا ستخضع للمساءلة بعد التأكد من تدخلها في الانتخابات

وكالات:

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، مساء اليوم الأربعاء، أن روسيا ستخضع للمساءلة بعد أن عزز تقرير استخباراتي أمريكي مزاعم قديمة بأنها سعت للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي فاز بها جو بايدن، حسبما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية.

وكانت وزارتا الأمن الداخلي والعدل الأمريكيتان أعلنت، أمس الثلاثاء، أن روسيا وإيران استهدفتا بنى تحتية للانتخابات الأمريكية الأخيرة التي أجريت في العام 2020، من دون أن يؤثر ذلك على النتائج.

وجاء في تقرير مشترك للوزارتين أن حملات استهداف روسية وإيرانية واسعة النطاق استهدفت قطاعات بنى تحتية أساسية عدة أثرت على أمن شبكات عدة كانت تتولى إدارة بعض المهام الانتخابية.