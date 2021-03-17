أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

الرئيس التونسي من ليبيا: تاريخنا حافل بمظاهر الوحدة

01:43 م الأربعاء 17 مارس 2021
الرئيس التونسي من ليبيا: تاريخنا حافل بمظاهر الوحدة

الرئيس التونسي قيس سعيد

(وكالات):

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إن الوقت حان لتجاوز الجفاء بين ليبيا وتونس.

وأضاف سعيد إلى أن "تراب ليبيا امتداد لتراب تونس وتاريخنا حافل بمظاهر الوحدة"، مشددا على أن "أمن ليبيا من أمن تونس"، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وأكد أنه سيعمل على عودة نشاط الاتحاد المغربي إلى سابق عهده.

ولفت الرئيس التونسي إلى أن اللجنة العليا بين ليبيا وتونس ستناقش في الأيام القادمة عددا من القضايا المهمة، كاشفا أنه تم بحث قضية الصحفيين التونسيين "نذير وسفيان".

تونس قيس سعيد محمد المنفي ليبيا

الخبر التالى:

الرئاسة الفلسطينية: إجراءات إسرائيل أحادية الجانب تدمر حل الدولتين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 192195

    عدد المصابين

  • 148089

    عدد المتعافين

  • 11384

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 121229797

    عدد المصابين

  • 97780247

    عدد المتعافين

  • 2681963

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قبل اجتماع حاسم غدًا.. ما أعلى فائدة على شهادات بنكي الأهلي ومصر؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا