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مقتل وإصابة 9 مدنيين بشظايا صاروخ أطلقه الحوثيون على سوق بمأرب

07:59 م الثلاثاء 16 مارس 2021
مقتل وإصابة 9 مدنيين بشظايا صاروخ أطلقه الحوثيون على سوق بمأرب

صاروخ باليستي - أرشيفية

اليمن- (أ ش أ):

لقى مدني مصرعه وأصيب 8 آخرون، اليوم الثلاثاء، بسبب شظايا صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا على سوق شعبي شرق مدينة مأرب.

وأكد مصدر طبي يمني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" مقتل مدني وإصابة 8 مدنيين آخرين بينهم مهاجر أفريقي جراء انفجار صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية اليوم وانفجر وسط سوق شعبي شرق مدينة مأرب.

وأشار إلى أن الميليشيات مستمرة في قصفها المكثف بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة على الأحياء السكنية والأسواق الشعبية بمدينة مأرب معرضة حياة أكثر من 2 مليون مدني من سكان المدينة للخطر.

هذا المحتوى من

Asha
صاروخ باليستي مأرب الحوثيون اليمن

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