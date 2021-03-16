مقتل وإصابة 9 مدنيين بشظايا صاروخ أطلقه الحوثيون على سوق بمأرب
اليمن- (أ ش أ):
لقى مدني مصرعه وأصيب 8 آخرون، اليوم الثلاثاء، بسبب شظايا صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا على سوق شعبي شرق مدينة مأرب.
وأكد مصدر طبي يمني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" مقتل مدني وإصابة 8 مدنيين آخرين بينهم مهاجر أفريقي جراء انفجار صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية اليوم وانفجر وسط سوق شعبي شرق مدينة مأرب.
وأشار إلى أن الميليشيات مستمرة في قصفها المكثف بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة على الأحياء السكنية والأسواق الشعبية بمدينة مأرب معرضة حياة أكثر من 2 مليون مدني من سكان المدينة للخطر.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
191555
عدد المصابين
-
147767
عدد المتعافين
-
11340
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
120013187
عدد المصابين
-
96518448
عدد المتعافين
-
2658363
عدد الوفيات
إعلان