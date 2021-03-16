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فنزويلا تسجل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا

07:54 ص الثلاثاء 16 مارس 2021
فنزويلا تسجل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فنزويلا

كراكاس - (أ ش أ):
سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الثلاثاء، 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية من بينها 8 حالات وافدة من الخارج.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية - أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 146 ألفا و488 حالة، تعافى منها 137 ألفا و948 حالة.
ويبلغ عدد الحالات النشطة 6 آلاف و550 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 1443 حالة بعد تسجيل 7 حالات جديدة.

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Asha
فنزويلا فيروس كورونا كراكاس

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