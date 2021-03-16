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تحذير من قفزة جديدة لإصابات كورونا بأمريكا

06:54 ص الثلاثاء 16 مارس 2021
تحذير من قفزة جديدة لإصابات كورونا بأمريكا

إصابات كورونا بأمريكا

واشنطن - (أ ش أ):
حذرت روتشيل والينسكي مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها " سي دي سي " من أن الولايات المتحدة قد تمر بقفزة مجددا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في ظل تخفيف بعض الولايات تدابير الوقاية الاحترازية وسفر المزيد من الأمريكيين للخارج لقضاء عطلة فصل الربيع.
ونبهت والينسكي إلى أنه مع الاتجاه نحو طقس أكثر دفئا، فإن هذا يشجع على التخلص من القيود وخصوصا بعد الشتاء الصعب الذي شهد أعلى مستويات الإصابة والوفاة منذ بدء الجائحة.
يأتي هذا بينما تتراوح أعداد حالات الإصابة اليومية بالفيروس في الوقت الراهن بالولايات المتحدة بين 50 و60 ألفا بينما كان المتوسط الأسبوعي خلال الأيام السبعة الماضية 52 ألفا، كما تراجعت حالات دخول المستشفيات إلى نحو 4700 حالة يوميا في الفترة الماضية، وبلغ متوسط حالات الوفاة 1200 حالة يوميا.
ويأتي هذا التراجع مع توزيع أكثر من 100 مليون من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس في الأسبوع الماضي.

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أمريكا روتشيل والينسكي فيروس كورونا

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