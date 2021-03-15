لقاح أسترازينيكا يواجه "أزمة ثقة" في أوروبا.. دول تعلق استخدامه وتحقيق مرتقب

وكالات:

أعلنت اليوم، فرنسا وإيطاليا وألمانيا، وإسبانيا، تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا السويدي البريطاني، في ضربة جديدة للقاح الذي يواجه "أزمة تقبل"، كما وصفتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في خطاب لها منذ أيام.

وانضمت الدول الأوروبية الأربع، إلى مجموعة دول أخرى بينها النمسا والنرويج والدنمارك، أعلنت منذ أيام وقف التطعيم ضد كورونا باستخدام لقاح أسترازينيكا، بسبب ما أثير حوله من مخاوف في أن يتسبب في "جلطات دموية".

وأعلنت السلطات النرويجية اليوم الاثنين، وفاة أحد الأشخاص الثلاثة الذين دخلوا المستشفى إثر إصابتهم بجلطات دموية ونزيف وانخفاض في عدد الصفائح الدموية بعد تلقي لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا، بينما يرقد الاثنان الآخران في حالة مستقرة.

وتلقت وكالة الأدوية النرويجية العديد من التقارير عن آثار جانبية في الأيام الأخيرة، ولكن لا توجد تقارير أخرى عن حالات إصابة شديدة نادرة متعلقة بجلطات الدم والنزيف وانخفاض عدد الصفائح الدموية، حسبما قال الطبيب شتاينر مادسن.

كما تحقق كوريا الجنوبية منذ أيام، في وفاة شخصين بعد تلقيهما اللقاح لتحديد ما إن كانت له أي علاقة بالوفاة.

وأكدت شركة أسترازينيكا المصنعة للقاح من جانبها علمها بتحقيق السلطات الكورية في وفاة الشخصين البالغين من العمر 63 و50 عاما، مشددة على سلامة لقاحها، وفقا لوكالة رويترز.

وتنتشر عبر القارة الأوروبية حالة من "عدم الثقة" في اللقاح المطور بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية "بما يعرض عملية التلقيح في أوروبا للخطر"، وفقا لما ذكره موقع بيزنس إنسايدر.

وكشف الاتحاد الأوروبي أن 28% فقط من جرعات اللقاح البالغ عددها 7.3 مليون جرعة تم استخدامها، وهو ما يعتبر "ضعف استخدام لمورد غالٍ"، وفقا للمركز الأوروبي لمراقبة والوقاية من الأمراض.

اجتماع استثنائي

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، عقد اجتماعا استثنائيا يوم الخميس المقبل، لمناقشة البيانات والمعلومات المتاحة حول لقاح أسترازينيكا، بعد تعليق استخدامه في عدة دول أوروبية أبرزها، فرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وقالت الوكالة الأوروبية، في بيان اليوم الاثنين "عقد اجتماع استثنائي يوم الخميس المقبل لمناقشة البيانات والمعلومات المتاحة حول لقاح أسترازينيكا وذلك على خلفية تجميد بعض الدول الأوروبية لاستخدامه بشكل مؤقت".

وأكدت الوكالة أن نتائج تحقيقاتها حول مدى سلامة استخدام لقاح أسترازينيكا لعلاج كورونا ستظهر الخميس المقبل.

من جهته، قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس، اليوم الاثنين، إن المنظمة ستعقد اجتماعا الثلاثاء حول مدى سلامة استخدام لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا، في ظل إعلان عدد من الدول تعليق استخدامه على خلفية ظهور حالات تجلط بالدم ضمن متلقيه.

وقال في مؤتمر صحفي للمنظمة "منذ مؤتمرنا الصحفي الأخير الجمعة الماضية، زاد عدد البلدان التي أعلنت تعليق استخدام أسترازينيكا كإجراء احترازي، عقب تقارير عن حالات تجلط بالدم بين أشخاص ممن تلقوا اللقاح من العينتين اللتين أنتجتا في أوروبا".

وتابع، "هذا لا يعني بالضرورة أن تلك الوقاع مرتبطة بالتلقيح، ولكن وجب التحقيق فيها وفقا للممارسة المعتادة، وهو يظهر أن نظام المراقبة والقيود الفعالة يعملان".

ولفت إلى أن "اللجنة الاستشارية لمنظمة الصحة العالمية عملت على مراجعة البيانات المتاحة، وهي على اتصال وثيق بالوكالة الأوروبية للأدوية، وسوف تجتمع غدا".​