النرويج: وفاة شخص بعد تلقي لقاح "أسترازينيكا"

أوسلو- (د ب أ):

توفي أحد الأشخاص الثلاثة الذين دخلوا المستشفى إثر إصابتهم بجلطات دموية ونزيف وانخفاض في عدد الصفائح الدموية بعد تلقي لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا، بينما يرقد الاثنان الآخران في حالة مستقرة، حسبما قال بال أندريه هولمي، رئيس قسم أمراض الدم في مستشفى ريكشوسبيتاليت، خلال مؤتمر صحفي.

وتلقت وكالة الأدوية النرويجية العديد من التقارير عن آثار جانبية في الأيام الأخيرة، ولكن لا توجد تقارير أخرى عن حالات إصابة شديدة نادرة متعلقة بجلطات الدم والنزيف وانخفاض عدد الصفائح الدموية، حسبما قال الطبيب شتاينر مادسن.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مادسن قوله إنه في الوقت الحالي، فإن فوائد اللقاح ما زالت تفوق الآثار السلبية.

وقالت وكالة الأدوية النرويجية في بيان إن الحالات الثلاث الخطيرة لحدوث تجلط الدم ونزيف الدم وانخفاض في عدد الصفائح الدموية الذي يتم ملاحظته بعد التطعيم بلقاح أسترازينيكا لم تحدث حتى الآن بعد التطعيم بلقاحات أخرى مضادة لكورونا.