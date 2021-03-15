الشرطة الإيطالية تصادر كمية من لقاح أسترازينيكا

روما - (د ب أ)

ذكرت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء اليوم الاثنين، نقلاً عن بيان للشرطة الإيطالية أنه تمت مصادرة 393.6 ألف جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد، من تشغيلة واحدة بعد الاشتباه في حدوث وفيات بسببه في إقليم بيدمونت.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المصادرة استهدفت منع استخدام هذه الجرعات التي لم يتم توزيعها بعد ومازالت مخزنة.

كانت إيطاليا قد قررت في 11 مارس الماضي وقف استخدام إحدى تشغيلات لقاح أسترازينيكا.

وكان قد تم تعليق التطعيم بلقاح استرازينيكا في إيطاليا مؤقتا بعد وفاة معلمة تناولت اللقاح في إقليم بيدمونت، وقال لويجي جينيسيو إيكاردي، مفوض الصحة في الإقليم الواقع بشمالى إيطاليا، إن وفاة المعلمة في بلدة بييلا كانت أول مواجهة لإقليم بيدمونت مع ما يشتبه فى أنه مشكلة تتعلق باللقاح، وذكر في بيان أمس الأحد أن الإقليم سيتعامل "بأقصى قدر من الحذر" لحين استيضاح ما إذا كان التطعيم له علاقة بالوفاة، وبعد ذلك تم استئناف التطعيمات باللقاح مرة أخرى في المساء.

وتتمسك الحكومة الإيطالية بوجه عام بالتطعيم بلقاح استرازينيكا.

وكانت وزارة الصحة الألمانية قد أعلنت اليوم الاثنين وقف التطعيم ضد كورونا بلقاح استرازينيكا احترازيا، مشيرة إلى توصيات حديثة صادرة عن معهد باول-إيرليش لإجراء المزيد من الفحوص الضرورية.

وذكر متحدث باسم الوزارة أن المسألة تتعلق بخطوة احترازية سبقتها توصية بهذا الشأن صدرت من المعهد.

وأشار المتحدث إلى أن الوكالة الأوروبية للأدوية ستحدد ما إذا كانت المعلومات الجديدة ستؤثر على ترخيص تداول اللقاح و بأية كيفية.