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أمير قطر يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الأوضاع في المنطقة

02:11 م الأحد 14 مارس 2021
أمير قطر يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الأوضاع في المنطقة

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد

الدوحة- (د ب أ):

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأحد الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، والوفد المرافق له، بمناسبة زيارتهم للبلاد.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وآفاق تعزيزها.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة.

أمير قطر قائد القيادة المركزية الأمريكية تميم بن حمد آل ثاني

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