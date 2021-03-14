أمير قطر يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الأوضاع في المنطقة
الدوحة- (د ب أ):
استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأحد الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، والوفد المرافق له، بمناسبة زيارتهم للبلاد.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وآفاق تعزيزها.
كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة.
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