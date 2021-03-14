أكثر الكلمات إنتشاراً

إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

رئيس وزراء بريطانيا: علينا تعزيز قدرتنا على شن هجمات إلكترونية

11:57 ص الأحد 14 مارس 2021
رئيس وزراء بريطانيا: علينا تعزيز قدرتنا على شن هجمات إلكترونية

بوريس جونسون

لندن- (أ ش أ):

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن على بلاده تعزيز قدرتها على شن الهجمات الإلكترونية.

وشدد جونسون - في تصريح - على أن " القوة السيبرانية تحدث ثورة في الطريقة التي نعيش بها ونخوض حروبنا".

ومن المقرر أن يقوم جونسون بتقديم مراجعة طويلة الأمد لاستراتيجية الأمن القومي إلى البرلمان البريطاني بعد غد الثلاثاء، حيث تشير تقارير إعلامية إلى أنها قد تؤدي إلى خفض عدد أفراد القوات المسلحة، وتشمل المراجعة توضحيًا حول أهمية التكنولوجيا الإلكترونية في أسلوب حياتنا بهدف جعل الإنترنت مكانًا أكثر أمانًا، أو تطوير تقنية متطورة لتحسين حياة الناس.

هذا المحتوى من

Asha
بوريس جونسون هجمات إلكترونية

الخبر التالى:

مفاجأة في حادث الأردن..3 إنذارات بانقطاع الأكسجين عن المرضى لم يُستجب لها

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 190280

    عدد المصابين

  • 146803

    عدد المتعافين

  • 11256

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا