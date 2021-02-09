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كوريا الجنوبية: نتوقع الحصول على لقاح فايزر نهاية الشهر الجاري

02:46 م الثلاثاء 09 فبراير 2021
كوريا الجنوبية: نتوقع الحصول على لقاح فايزر نهاية الشهر الجاري

لقاح بيونتيك فايزر

سول - أ ش أ
أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونج سي - كيون، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتوقع الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من شركة الأدوية الأمريكية (فايزر) خلال الفترة من نهاية فبراير الجاري وأوائل مارس المقبل.
وقال تشونج - خلال اجتماع حكومي لمناقشة برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في كوريا الجنوبية - إن "التطعيمات الأولية باستخدام لقاحات أسترازينيكا التي تم إنتاجها في كوريا الجنوبية ستبدأ في أواخر فبراير، ونتوقع الحصول على لقاحات فايزر المقدمة من خلال مبادرة كوفاكس بين أواخر فبراير وأوائل مارس"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وأضاف أن "حكومته تخطط لبدء تطعيمات كوفيد-19 في وقت لاحق من الشهر الجاري، ويتلقى العاملون في المجال الطبي الجرعات الأولى من لقاح أسترازينيكا الذي يتم تصنيعه في كوريا الجنوبية".
يُشار إلى أن وزارة الغذاء وسلامة الأدوية الكورية الجنوبية وافقت الأسبوع الماضي على استيراد 117 ألف جرعة من لقاح فايزر، والتي تخطط الدولة لإدخالها هذا الشهر من خلال مبادرة برنامج توفير اللقاحات العالمي لمنظمة الصحة العالمية.

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