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وفاة النائب الجمهوري رون رايت بفيروس كورونا

11:07 م الإثنين 08 فبراير 2021
وفاة النائب الجمهوري رون رايت بفيروس كورونا

النائب الجمهوري رون رايت

واشنطن - (أ ش أ):

توفي النائب الجمهوري عن ولاية تكساس الأمريكية رون رايت، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

أعلن مكتب النائب الجمهوري في بيان نقلته قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الإثنين، "كان محافظًا دستوريًا، ورجل دولة.. كان قد سعى مرارًا من أجل تعزيز قيم الحرية الفردية"، مشيرًا إلى أن معركة رايت البالغ من العمر67 عامًا استمرت مع المرض بعد 18 يومًا والذي كان يعاني في الأصل من سرطان الرئة.

وأشار البيان، إلى أنه رغم سنوات من العلاج المؤلم من السرطان، إلا أن طاقته الإيجابية لطالما دفعته للعمل وعدم الاستسلام للمرض.

يذكر أن النائب الجمهوري رون رايت أعيد انتخابه في نوفمبر الماضي للمرة الثانية.

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رون رايت فيروس كورونا تكساس

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