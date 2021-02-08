النمسا تنهي إغلاقا عاما استمر 6 أسابيع.. واستئناف الدراسة والأنشطة التجارية
فيينا- (أ ش أ):
أنهت النمسا اليوم الاثنين حالة الإغلاق العام، التي استمرت 6 أسابيع، بسبب انتشار جائحة "كورونا"؛ ليستأنف العمل في المحال التجارية، كما فتحت المدارس أبوابها أمام الطلاب بعد تقسيمهم إلى مجموعات بالتناوب.
وقال راينر تريفليك رئيس الغرفة التجارية النمساوية، في بيان اليوم الاثنين، إن حالة من الاندفاع حدثت من المواطنين في وسط العاصمة أمام المحال التجارية بسبب الخصومات وعروض الشراء المميزة، مشيرا إلى التشديد على ارتداء الكمامة الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعي.
وأضاف أن هناك التزاما من جميع مقدمي الخدمات والرعاية الصحية الذين لديهم اتصال مباشر بالعملاء، بتقديم اختبار "كورونا" سلبي كل سبعة أيام على الأقل.
وأوضح رئيس الغرفة أنه يتعين على العديد من تجار التجزئة بيع أجزاء من منتجاتهم بتخفيضات عالية؛ لتعويض فترة الإغلاق ولتعزيز مواردهم المالية، مشيرا الى أن التجار يأملون أيضًا في تحقيق تأثيرات إيجابية على السوق من خلال استمرار النشاط التجاري.
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