أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبايرن عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

وزير الخارجية التركي يبدأ غدا جولة خليجية تشمل الكويت وعمان وقطر

10:35 ص الإثنين 08 فبراير 2021
وزير الخارجية التركي يبدأ غدا جولة خليجية تشمل الكويت وعمان وقطر

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

أنقرة -(د ب أ):

يبدأ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يوم غد الثلاثاء جولة خليجية تشمل ثلاث دول هي الكويت وسلطنة عمان وقطر.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيان صادر عن وزارة الخارجية القول إن جولة تشاووش أوغلو ستستمر حتى 11 من فبراير الجاري.

وأضاف البيان أن الوزير سيلتقي خلال زيارته إلى البلدان الثلاثة مع نظرائه ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى، حيث من المقرر أن يبحث معهم العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما سيلتقي مع رجال الأعمال الأتراك العاملين في تلك البلدان.

مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي أنقرة تركيا الكويت عمان قطر

الخبر التالى:

بعثة من الأمم المتحدة والحكومة الإثيوبية تدعو إلى توسيع العمل بشأن تيجراي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 169640

    عدد المصابين

  • 132375

    عدد المتعافين

  • 9651

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 106637014

    عدد المصابين

  • 78313627

    عدد المتعافين

  • 2326007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع الحرارة ثم انخفاض 6 درجات.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى السبت المقبل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا