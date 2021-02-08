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واشنطن: على الحوثيين وقف هجماتهم فورا ضد السعودية والأعمال العسكرية داخل اليمن

06:57 ص الإثنين 08 فبراير 2021
واشنطن: على الحوثيين وقف هجماتهم فورا ضد السعودية والأعمال العسكرية داخل اليمن

وزارة الخارجية الأمريكية

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الحوثيين إلى وقف هجماتهم فورا ضد السعودية والامتناع عن القيام بأعمال عسكرية داخل اليمن. وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن "الولايات المتحدة منزعجة جدا من مواصلة الحوثيين لهجماتهم"، وفق روسيا اليوم.

وأضاف البيان أنه على الحوثيين وقف هجماتهم فورا ضد المنشآت المدنية في السعودية، والامتناع عن القيام بأعمال عسكرية داخل اليمن، التي تزيد معاناة الشعب اليمني.

وزارة الخارجية الأمريكية الحوثيين السعودية واشنطن اليمن

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