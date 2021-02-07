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الاحتلال الإسرائيلي يطلق النارعلى الصيادين في بحر غزة

11:55 ص الأحد 07 فبراير 2021
الاحتلال الإسرائيلي يطلق النارعلى الصيادين في بحر غزة

بحرية الاحتلال الاسرائيلي

غزة- أ ش أ:

أطلقت زوارق بحرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، النار صوب مراكب الصيادين قبالة شاطئ بحر غزة.

وذكرت وكالة أنباء فلسطين(وفا)، الأحد، أن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت النار وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين وهي على بعد قرابة ستة أميال بحرية، قبالة بحر مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، دون وقوع إصابات في صفوف الصيادين، فيما لحقت أضرار بأحد مراكب الصيد.

كما استهدفت زوارق الاحتلال بالرصاص وقنابل الصوت مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية، وهي على بعد ثلاثة أميال بحرية شمال غرب مدينة غزة، وفتحت عليها خراطيم المياه، وأجبرتها على العودة إلى شاطئ البحر دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.

هذا المحتوى من

Asha
الاحتلال الإسرائيلي الصيادين اطلاق نار

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