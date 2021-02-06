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إصابة 3 أشخاص إثر انفجار كبير بمبنى في بوردو الفرنسية

02:31 م السبت 06 فبراير 2021
إصابة 3 أشخاص إثر انفجار كبير بمبنى في بوردو الفرنسية

أرشيفية

باريس- (بي بي سي):

أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح وفقد اثنان آخران عقب انفجار ضخم هز مبنى في مدينة بوردو الفرنسية السبت، وفق هيئة مكافحة الحرائق.

وترجح التحقيقات الأولية حصول انفجار للغاز في مرآب مما ألحق أضرارا بالمبنى وبمبنيين مجاورين، فيما هرع نحو 50 إطفائيا إلى مكان الحادث.

وقال متحدث باسم شركة توزيع الغاز إنه قطع الإمدادات عن المنطقة وأضاف "لا نعلم بعد إن كانت شبكة الغاز أو العبوات" السبب في الإنفجار. وعثر رجال الإطفاء على عبوات غاز في المرآب، بحسب المتحدث

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