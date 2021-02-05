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بريطانيا تعرب عن تضامنها مع الاتحاد الأوروبي بعد طرد روسيا لدبلوماسيين أوروبيين

10:34 م الجمعة 05 فبراير 2021
بريطانيا تعرب عن تضامنها مع الاتحاد الأوروبي بعد طرد روسيا لدبلوماسيين أوروبيين

دومينيك راب

لندن - (د ب أ):
قال وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب اليوم الجمعة إن بريطانيا "ستتضامن مع أصدقائنا الأوروبيين" بعد أن طردت روسيا فجأة ثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي.
وكتب الوزير البريطاني على موقع تويتر "طرد الدبلوماسيين الألمان والبولنديين والسويديين من روسيا لمجرد قيامهم بعملهم هو محاولة فجة لصرف الانتباه عن استهداف روسيا لزعماء المعارضة والمتظاهرين والصحفيين".
وأضاف "هذا هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات ، منذ تسميم ( أليكسي) نافالني ، مما يظهر أن الحكومة الروسية تتجاهل القانون الدولي".
وقالت روسيا إنها طردت الدبلوماسيين لمشاركتهم المزعومة في التجمعات المؤيدة للمعارض الروسى المسجون نافالنى.

دومينيك راب بريطانيا لندن الاتحاد الأوروبي

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