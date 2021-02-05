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الخارجية السعودية ترحب بنتائج التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة

10:02 م الجمعة 05 فبراير 2021
الخارجية السعودية ترحب بنتائج التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة

السعودية

الرياض - (أ ش أ):

رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، بنتائج التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد اليوم في جنيف برعاية الأمم المتحدة، وأعربت عن تطلعها في أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، مثنية على جهود الأمم المتحدة المثمرة في ذلك.

وعبرت الوزارة وفقا لوكالة الأنباء السعودية عن أملها في أن يحافظ هذا الإنجاز على وحدة وسيادة ليبيا، بما يفضي إلى خروج كافة المقاتلين الأجانب والمرتزقة ويؤسس لحل دائم يمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.

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Asha
السعودية وزارة الخارجية السعودية انتخاب السلطة التنفيذية الليبية

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