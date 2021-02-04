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الجنائية الدولية تصدر حكما اليوم بحق قائد أوغندي سابق للمتمردين

07:10 ص الخميس 04 فبراير 2021
الجنائية الدولية تصدر حكما اليوم بحق قائد أوغندي سابق للمتمردين

المحكمة الجنائية الدولية

أمستردام - (د ب أ):
تصدر المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس حكما في قضية دومينيك أونجوين ، قائد المتمردين الأوغندي السابق الذي يواجه 70 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وبدأ محاكمة أونجوين في ديسمبر 2016، بتهمة القتل والاغتصاب والتعذيب والاستعباد الجنسي وتجنيد الأطفال خلال الفترة من 2002 حتى 2004. وتردد أنه ارتكب الجرائم عندما كان قائدا لجيش الرب للمقاومة في شمال أوغندا.

ودفع أونجوين ببراءته من التهم الموجهة إليه في بداية إجراءات المحاكمة في ديسمبر 2016 واستمر منذ ذلك الحين في إنكار جميع الاتهامات.

وتقول جماعات حقوقية إن جيش الرب للمقاومة اختطف عشرات الآلاف من الأطفال لاستخدامهم كجنود والاستعباد الجنسي وقتل وشوه آلاف المدنيين في مناطق نائية بشمالي أوغندا وشمال شرقي الكونغو وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى أثناء حركة التمرد التي دامت ثلاثة عقود وانتهت في 2005.

المحكمة الجنائية الدولية قضية دومينيك أونجوين جرائم ضد الإنسانية جرائم حرب

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