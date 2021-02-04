الحكومة الألمانية توافق على تقديم مساعدات مالية للتخفيف من تأثير الجائحة
برلين - (د ب أ):
وافقت الحكومة الألمانية في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء/الخميس على تقديم مساعدات مالية لأصحاب الدخول المنخفضة ومنح إعفاءات ضريبية للشركات للتخفيف من تأثير جائحة فيروس كورونا.
ووافقت اللجنة الائتلافية الحكومية على الشروط بعد ما يقرب من خمس ساعات من النقاشات.
وبموجب تلك الخطوة ستتلقى العائلات دفعة إضافية لمرة واحدة بقيمة 150 يورو (180 دولارا). والعام الماضي، تلقت العائلات 300 يورو عن كل طفل لتحفيز الاستهلاك.
وسيحصل البالغون الذين يتلقون دعم الدخل الأساسي أيضا على منحة قدرها 150 يورو لمرة واحدة. وسيتم تمديد الوصول المبسط إلى دعم الدخل الأساسي حتى نهاية عام 2021 للموظفين العاملين لحسابهم الخاص وذوي الدخل المنخفض الذين يجدون أنفسهم فجأة في حاجة.
ولن تتطلب المساعدات ميزانية تكميلية، وفقا لمسؤولي الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
الخبر التالى:بايدن يرشح رسميا ويليام بيرنز لقيادة "سي آي إيه"
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
167525
عدد المصابين
-
130912
عدد المتعافين
-
9460
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
104841773
عدد المصابين
-
76486463
عدد المتعافين
-
2275444
عدد الوفيات
إعلان