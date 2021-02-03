واشنطن: نجري مباحثات دقيقة ووثيقة مع حلفائنا وأعضاء الكونجرس حول إيران
وكالات
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن إيران ابتعدت "بشكل عميق" عن التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع في ٢٠١٥، واقتربت من إنتاج سلاح نووي.
وأعلن في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن واشنطن تتشاور مع شركائها وحلفائها والكونجرس بشأن إيران.
وقال إن إيران اقتربت أكثر من القدرة على إنتاج سلاح نووي وأن الولايات المتحدة لا تزال حريصة على منعها من ذلك.
وأكدت الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، أنها لم تتواصل مع إيران ولا تتوقع أن يحدث ذلك قبل التشاور مع الحلفاء والكونجرس، مشيرة إلى أن الطريق لا يزال طويلاً قبل دراسة أي مقترح من طهران، موضحة أنها تسعى لإضافة برنامج طهران الصاروخي، وأذرعها بالمنطقة إلى أي اتفاق معها.
ودعت إيران إلى العودة للامتثال الكامل للاتفاق النووي قبل أي خطوة من جانب واشنطن.
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