بايدن يبحث هاتفيًا مع ديمقراطيين حزمة التحفيز لمواجهة تداعيات كورونا

وكالات

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، محادثة هاتفية مع ديمقراطيين بمجلس النواب، تناول خلالها الحاجة الملحة لتمرير حزمة التحفيز الاقتصادية لمواجهة تداعيات كورونا في جلسة مرتقبة للكونجرس، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وقال مصدر مطلع على المكالمة للشبكة الإخبارية الأمريكية، إن بايدن شدد على ضرورة سرعة تمرير حزمة الإغاثة موضحًا للديمقراطيين أن هناك الكثيرون الذين يتأذون من جائحة كورونا.

وطالبهم بسرعة تمرير الحزمة الاقتصادية مضيفًا أنه لن يبدأ إدارته بنكث وعده للشعب الأمريكي.

ويسعى بايدن لتمرير حزمة اقتصادية بقيمة ١.٩ تريليون دولار، فيما يحاول الجمهوريون تمرير حزمة اقتصادية بقيمة ٦٠٠ مليار دولار.

وعقد بايدن مع ١٠ جمهوريين أمس الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة الفجوة الكبيرة بين الحزمتين ودعاهم لتمرير حزمة إغاثة عاجلة لمواجهة تداعيات كورونا.