الأمم المتحدة: ارتفاع مستويات التعذيب في مراكز الاعتقال الأفغانية

كابول - (د ب أ):

ذكرت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان (أوناما) في تقرير اليوم الأربعاء، أن مستويات التعذيب وسوء المعاملة للمعتقلين الذين لهم صلة بالإرهاب مازالت مرتفعة في مراكز الاعتقال التي تديرها الحكومة الأفغانية.

واشتمل التقرير على مقابلات مع 656 محتجزا في 24 إقليما أفغانيا، وقال معظمهم لفريق أوناما إنهم تعرضوا للضرب والركل والاختناق ولم يسمح بوصول محامين لهم وتعرضوا للإساءة اللفظية.

وارتفع عدد حالات التعذيب بشكل خاص في مراكز الاعتقال التابعة للشرطة في أقاليم قندهار في الجنوب وهيرات في الغرب وباكتيكا في الجنوب الشرقي، طبقا للتقرير الذي شمل الفترة من يناير 2019 ومارس 2020 .

وبلغ المستوى العام للتعذيب 3ر30% من المعتقلين، بانخفاض من 9ر31% في فترة المراقبة السابقة بين عامي 2017 و2018 .

وقال التقرير إن مستوى التعذيب الذي مارسته قوات الاستخبارات في البلاد تراجع إلى 16% من 19%.