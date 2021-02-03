أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق الدائري مونديال الأندية انقلاب ميانمار لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

الأمم المتحدة: ارتفاع مستويات التعذيب في مراكز الاعتقال الأفغانية

11:51 ص الأربعاء 03 فبراير 2021
الأمم المتحدة: ارتفاع مستويات التعذيب في مراكز الاعتقال الأفغانية

الأمم المتحدة

كابول - (د ب أ):

ذكرت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان (أوناما) في تقرير اليوم الأربعاء، أن مستويات التعذيب وسوء المعاملة للمعتقلين الذين لهم صلة بالإرهاب مازالت مرتفعة في مراكز الاعتقال التي تديرها الحكومة الأفغانية.

واشتمل التقرير على مقابلات مع 656 محتجزا في 24 إقليما أفغانيا، وقال معظمهم لفريق أوناما إنهم تعرضوا للضرب والركل والاختناق ولم يسمح بوصول محامين لهم وتعرضوا للإساءة اللفظية.

وارتفع عدد حالات التعذيب بشكل خاص في مراكز الاعتقال التابعة للشرطة في أقاليم قندهار في الجنوب وهيرات في الغرب وباكتيكا في الجنوب الشرقي، طبقا للتقرير الذي شمل الفترة من يناير 2019 ومارس 2020 .

وبلغ المستوى العام للتعذيب 3ر30% من المعتقلين، بانخفاض من 9ر31% في فترة المراقبة السابقة بين عامي 2017 و2018 .

وقال التقرير إن مستوى التعذيب الذي مارسته قوات الاستخبارات في البلاد تراجع إلى 16% من 19%.

لأمم المتحدة أفغانستان مراكز الاعتقال الأفغانية

الخبر التالى:

تقارير: الجيش سيوجه تهمة الخيانة لزعيمة ميانمار

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 167013

    عدد المصابين

  • 130514

    عدد المتعافين

  • 9407

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103875920

    عدد المصابين

  • 75581222

    عدد المتعافين

  • 2246215

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تراجع الحرارة وأمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تعلن بدء حالة عدم استقرار الطقس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا