إسبانيا.. استمرار المظاهرات لليلة السابعة احتجاجا على سجن مغني الراب
مدريد - (د ب أ):
استمرت الاحتجاجات التي اندلعت بسبب سجن مغني الراب الإسباني بابلو هاسيل في برشلونة يوم الاثنين لليلة السابعة على التوالي.
واعتقل هاسيل يوم الثلاثاء الماضي لرفضه الحضور إلى السجن لقضاء عقوبة السجن تسعة أشهر بتهمة إهانة النظام الملكي وتمجيد العنف.
وبحسب الشرطة، شارك نحو 700 شخص معظمهم من الشباب في المسيرة بقيادة منظمة "سي دي آر" الانفصالية التي تدعو لانفصال إقليم كاتالونيا عن إسبانيا.
وذكرت صحيفتا "لا فانجارديا" و"إل بريوديكو" أنه كما في الليلة السابقة ، لم تكن هناك أعمال شغب عنيفة ، لكن مقاطع فيديو أظهرت بعض عناصر الشرطة يتعرضون للرشق بالزجاجات أمام مقر الشرطة.
ولم تنطلق المظاهرات للمطالبة بحرية التعبير فحسب، حيث يشارك الكثير من الشباب الإسبان لإظهار سخطهم إزاء ارتفاع معدل البطالة والتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
ومنذ بداية الاحتجاجات، تم اعتقال 106 أشخاص في برشلونة بينهم 32 قاصرا.
وأصيب 82 شرطيا والكثير من المتظاهرين، حسب صحيفة "لا فانجارديا".
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