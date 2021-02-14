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بمناسبة عيد الحب.. مصر للطيران تحتفل مع الركاب في مطار القاهرة

01:10 م الأحد 14 فبراير 2021
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كتب- محمد عبيد:

احتفلت شركة مصر للطيران بعيد الحب مع المسافرين بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، قدم فريق الشركة الهدايا التذكارية، وكروت التهنئة للمسافرين، وسط التزام بكافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى إضفاء مظاهر المناسبة في استراحات السفر وعلى متن الطائرات.

وكانت مصر للطيران قد أعلنت عن طرح تخفيض 50 % على جميع نقاط شبكة خطوطها الدولية التي تمتد إلى أكثر من 40 نقطة حاليا حول العالم في ظل جائحة كورونا للمسافرين أيام 14 و 15 و 16 فبراير، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب خلال شهر فبراير تحت شعار Spread the Love.

وفي نفس السياق، أعلن قطاع السياحة بمصر للطيران الكرنك عن طرح باقات خاصة شاملة الاقامة والطيران للسفر إلى عدد من الوجهات الداخلية والخارجية بهذه المناسبة.

مصر للطيران عيد الحب مطار القاهرة الدولي

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