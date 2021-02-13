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ارتفاع حصيلة المصابين جراء زلزال اليابان إلى 50 شخصًا

11:46 م السبت 13 فبراير 2021
ارتفاع حصيلة المصابين جراء زلزال اليابان إلى 50 شخصًا

ارشيفيه

اليابان - (أ ش أ)

أعلنت اليابان ارتفاع حصيلة المصابين جراء الزلزال الذي بلغت شدته 7.3 درجة على مقياس ريختر وضرب
مقاطعتي مياجي وفوكوشيما في شمال شرق البلاد إلى 50 شخصا.

وقالت مصادر إعلامية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء السبت، إن أكثر من 50 شخصا أصيبوا في الهزة الأرضية التي ضربت اليابان.

وكانت مصادر أعلنت في وقت سابق، عن إصابة ما لا يقل عن 30 شخصا سجلت في مقاطعتي مياجي وفوكوشيما في شمال شرق اليابان، حيث وقعت هزة أرضية بقوة 7.3 درجة المنطقة ، مؤكدة أن الهزة كانت على عمق 55 كيلومترا.

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